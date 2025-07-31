تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات خاصة

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء، ظهر اليوم الخميس 31/7/2025

الأسعار في عدن

السعودي

شراء 500

بيع 550

الأسعار في صنعاء

السعودي

شراء 140

بيع 141

*بالنسبة للدولار في عدن، فاستقر سعره حتى لحظة نشر هذا الخبر بين 2100 و2130 للشراء والبيع.