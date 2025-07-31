آخر الاخبار

تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي صفقة نفطية ضخمة تلوح في الأفق.. موسكو والرياض تتحركان لتثبيت السوق وتوسيع النفوذ انهيار دفاعات كييف.. روسيا تُسقط مدينة استراتيجية وتقترب من مفاصل الحرب! مجزرة الجوع في غزة: أكثر من 700 ضحية في مشهد دموي يهز الضمير الإنساني ملايين الأرواح على شفا العطش.. تحذير أممي مرعب من كارثة مائية في اليمن! كارثة مفاجئة تقطع الطريق في ذمار وتخلّف إصابات وغموض يلفّ الحصيلة صدمة في تل أبيب: نخبة إسرائيلية تتهم دولتهم بارتكاب إبادة جماعية وتدعو لعقوبات دولية فرقعة الأصابع... عادة بريئة تنتهي على طاولة العمليات! بين الهدنة والانقلاب.. خطة عربية من 22 دولة تربك حماس وتفاجئ إسرائيل

تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات خاصة
عدد القراءات 163

سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء، ظهر اليوم الخميس 31/7/2025

الأسعار في عدن 

السعودي 

شراء 500

بيع 550

الأسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

*بالنسبة للدولار في عدن، فاستقر سعره حتى لحظة نشر هذا الخبر بين 2100 و2130 للشراء والبيع.

إقراء أيضاً
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تو
ملايين الأرواح على شفا العطش.. تحذير أممي مرعب من كارثة مائية في اليمن!
كارثة مفاجئة تقطع الطريق في ذمار وتخلّف إصابات وغموض يلفّ الحصيلة
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً عسكرياً برئيس هيئة الأركان ورؤساء الهيئات والدوائر بو
من الدعوة إلى الدولة: قراءة هادئة في مسار الحركة الإسلامية في اليمن.
قيادة المنطقة العسكرية 2 تدعو المواطنين إلى رفض دعوات العنف والفوضى ومساندة النخ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول