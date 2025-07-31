تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء، ظهر اليوم الخميس 31/7/2025
الأسعار في عدن
السعودي
شراء 500
بيع 550
الأسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
*بالنسبة للدولار في عدن، فاستقر سعره حتى لحظة نشر هذا الخبر بين 2100 و2130 للشراء والبيع.