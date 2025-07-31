فرقعة الأصابع... عادة بريئة تنتهي على طاولة العمليات!

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 79

في تحذير طبي صادم، كشف أخصائي الروماتيزم الروسي الدكتور يوري سيريبريانسكي عن مخاطر غير متوقعة لعادة فرقعة الأصابع، التي يمارسها كثيرون بلا مبالاة، والتي قد تتحول مع الوقت إلى كارثة صحية تستدعي تدخلاً جراحياً.

الدكتور أوضح أن هذه العادة، التي يظن البعض أنها مريحة أو مفيدة للمفاصل، تتسبب في صدمات متكررة للغضروف المفصلي، مما يُضعف الأربطة ويؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل هشاشة العظام، التهاب المفاصل، وحتى النقرس.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناتاليا ستيبانوفا أن الأصوات التي تصدر عند طقطقة المفاصل قد تكون نتيجة انبعاث الغازات داخل السائل الزلالي أو بسبب حركة الأربطة، لكنها ليست "علامة صحية" بأي حال. بل تزداد مع تقدم العمر، وتفتح الباب لأمراض مزمنة وتآكل في المفاصل يظهر جلياً في صور الرنين المغناطيسي.

ورغم أن البعض يعتقدون أن فرقعة المفاصل تُحسّن من مرونتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه العادة قد تنتهي بخطر داهم: غرفة العمليات.