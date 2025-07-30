قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت تحذر من اعتراض ناقلات وقود الكهرباء وتطالب العقلاء بضرورة التدخل العاجل

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حذرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية؛ من مغبة اعتراض أو احتجاز ناقلات الوقود المخصص لكهرباء ساحل حضرموت، القادمة من شركة بترومسيلة، لإنهاء معاناة المواطنين، بعد انقطاع التيار الكهربائي لقرابة يومين متتاليين، جراء نفاذ الوقود بالمحطات التوليدية.
وأوضحت قيادة المنطقة في بيان لها وصل موقع مأرب برس نسخة منه «أن عدد من الناقلات تم اعتراضهن من قبل متظاهربن بمنطقة "بويش" شرق المكلا، مما أدى لتأخر عودة التيار الكهربائي لعدد من أحياء مدينة المكلا، مطالبة العقلاء والأهالي بضرورة التدخل العاجل لتواصل الناقلات طريقها، دون الحاجة للتدخل العسكري.
كما جددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوفها إلى جانب المواطنين، شريطة عدم الإضرار بالممتلكات والمصالح العامة والخاصة، أو نشر العنف والفوضى وزعزعة الأمن والسكينة.