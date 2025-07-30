ادراج صهاريج عدن ضمن قائمة التراث العربي المعماري

الأربعاء 30 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدرجت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO) صهاريج عدن في قائمة التراث المعماري والعمراني العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في لبنان، عن أمين عام اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم؛ الدكتورة حفيظة الشيخ، قولها إن الاجتماع العاشر لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، أقر في ختام فعالياته الأربعاء، إدراج صهاريج عدن ضمن قائمة سجل التراث العربي في منظمة "الإلكسو".

وأضافت الشيخ أن هذا الإنجاز، يأتي حصيلة تعاون بين اللجنة اليمنية للتربية والثقافة، وهيئتي الآثار والمتاحف، والمحافظة على المدن التاريخية بعدن.

ودعت أمينة لجنة التربية والثقافة إلى ضرورة تقديم الدعم لتسجيل ملفات أخرى على قائمتي التراث العالمي والعربي، بالنظر لما تزخر به بلادنا من مواقع تاريخية بهدف تعزيز حمايتها من التدمير والتشويه.

يُذكر أن الاجتماع العاشر لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية التابع لمنظمة "الإلكسو"، انعقد خلال الفترة بين 28 و30 يوليو/تموز الجاري، في العاصمة اللبنانية بيروت.