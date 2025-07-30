نادي شبام حضرموت يتغيب عن مباراته أمام السد مأرب في المباراة الفاصلة للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

الأربعاء 30 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس- عتق - عادل القباص

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برعاية الاتحاد اليمني العام لكرة القدم ، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة ، وتنظيم فرع الاتحاد بالمحافظة ، أقيمت عصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025م المباراة الفاصلة لتحديد بطل تجمع شبوة لأبطال المحافظات لكرة القدم ، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد العام .

وقد تغيب فريق نادي شبام حضرموت عن مباراته الرسمية أمام فريق نادي السد مأرب، والتي كانت مقررة عصر اليوم على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق، محافظة شبوة، دون أن يحضر إلى الملعب .

وحضر فريق السد مأرب إلى الملعب بكامل طاقمه ، إلى جانب طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة فيصل علوي أبوحربة، والحكمين المساعدين جلال قائد علي، وعلي سالم طرموم، والحكم الرابع عبدربه رويس محسن، بالإضافة إلى مراقب المباراة الأمين العام لفرع الاتحاد بالمحافظة أحمد علي باجيل، ومراقب الحكام رئيس لجنة الحكام بالمحافظة عبدالله محمد سالم، ومدير ملعب الفقيد ناصر الخليفي عبدالكريم عيدروس سعادة واعضاء مجلس إدارة فرع إتحاد كرة القدم بالمحافظة .

كما حضرت إدارة نادي السد بقيادة نائب رئيس النادي ورئيس البعثة ياسر الحاشدي، والأمين العام للنادي صلاح هدنة، وأعضاء مجلس الإدارة . وبعد الانتظار لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، أعلن طاقم التحكيم نهاية المباراة رسميًا نتيجة غياب الفريق المنافس .