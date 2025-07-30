وداعاً لختم الجوازات.. نظام جديد للدخول والخروج في دول الإتحاد الأوروبي نادي شبام حضرموت يتغيب عن مباراته أمام السد مأرب في المباراة الفاصلة للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم وسط صمت دولي .. مسؤل يمني يكشف عن أكثر من 80 حالة اختطاف حوثية بمحافظة إب منذ شهرين .. والانتهاكات مستمرة انطلاق المرحلة الـ16 من مسابقة أمير الشعراء بمدينة عدن وسط أجواء تنافسية عاجل: الريال اليمني يستعيد أكثر من 200 ريال من قيمته والدولار يتراجع إلى ما دون 2665 الزبيدي يدعو في اجتماع عسكري رفيع حضره قائد قوة الواجب السعودية إلى وحدة الصف والاستعداد للقضاء على عدو واحد مشترك عاجل: السلطة المحلية بالمهرة تعلن الإفراج ''المؤقت'' عن الشيخ الموالي للحوثيين الزايدي وتوضح الملابسات زلزال روسي مرعب بقوة 8.8 يهز المحيط الهادئ ويُشعل تحذيرات "تسونامي قاتل" في عشرات الدول صاروخ "طيفون" يهز الميدان.. تركيا تدخل نادي القوى الفرط صوتية بصناعة محلية أمريكا تغازل القاهرة بصفقة مليارية.. هل تمنع صعود التنين الصيني في الجيش المصري
برعاية الاتحاد اليمني العام لكرة القدم ، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة ، وتنظيم فرع الاتحاد بالمحافظة ، أقيمت عصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025م المباراة الفاصلة لتحديد بطل تجمع شبوة لأبطال المحافظات لكرة القدم ، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد العام .
وقد تغيب فريق نادي شبام حضرموت عن مباراته الرسمية أمام فريق نادي السد مأرب، والتي كانت مقررة عصر اليوم على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق، محافظة شبوة، دون أن يحضر إلى الملعب .
وحضر فريق السد مأرب إلى الملعب بكامل طاقمه ، إلى جانب طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة فيصل علوي أبوحربة، والحكمين المساعدين جلال قائد علي، وعلي سالم طرموم، والحكم الرابع عبدربه رويس محسن، بالإضافة إلى مراقب المباراة الأمين العام لفرع الاتحاد بالمحافظة أحمد علي باجيل، ومراقب الحكام رئيس لجنة الحكام بالمحافظة عبدالله محمد سالم، ومدير ملعب الفقيد ناصر الخليفي عبدالكريم عيدروس سعادة واعضاء مجلس إدارة فرع إتحاد كرة القدم بالمحافظة .
كما حضرت إدارة نادي السد بقيادة نائب رئيس النادي ورئيس البعثة ياسر الحاشدي، والأمين العام للنادي صلاح هدنة، وأعضاء مجلس الإدارة . وبعد الانتظار لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، أعلن طاقم التحكيم نهاية المباراة رسميًا نتيجة غياب الفريق المنافس .