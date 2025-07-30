انطلاق المرحلة الـ16 من مسابقة أمير الشعراء بمدينة عدن وسط أجواء تنافسية

الأربعاء 30 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت العاصمة عدن صباح اليوم انطلاق أولى الحلقات التسجيلية لمرحلة الـ16 من مسابقة أمير الشعراء، وسط أجواء شعرية حماسية بمشاركة نخبة من الشعراء المتأهلين من المحافظات المحررة.

وتُعد هذه المرحلة من المحطات الفاصلة في مسار المسابقة، حيث يتنافس الشعراء الـ16 على مدى يومين متتاليين ضمن جولات شعرية مسجلة، يتم من خلالها اختيار أفضل ثمانية شعراء للانتقال إلى المرحلة التالية. ومن بين هؤلاء الثمانية، سيتأهل خمسة فقط إلى المرحلة الختامية التي تشهد تتويج الفائز بلقب أمير الشعراء، والإعلان عن المراكز الخمسة الأولى.

وأشادت لجنة التحكيم في يومها الأول بالتنوّع الشعري واللغوي الذي اتسمت به المشاركات، مؤكدة أن النصوص المقدمة عكست ثراءً فنيًا وحضورًا قويًا للهوية الثقافية اليمنية، كما أبرزت قدرات واعدة لشعراء يمتلكون أدوات التعبير والإبداع.

ومن المتوقع أن تحظى الحلقات التسجيلية بتفاعل جماهيري واسع، حيث تُوثّق المشاركات تمهيدًا لعرضها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في وقتٍ تستعد فيه اللجنة للإعلان عن المرحلة ما قبل النهائية دور الـ8، وصولًا إلى مرحلة التتويج الكبرى.

وتُقام المسابقة برعاية وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجوائز إجمالية تبلغ 150 ألف ريال سعودي، تهدف إلى تعزيز حضور الشعر في المشهد الثقافي بالبلد وإبراز دوره في التعبير عن قضايا المجتمع، مع التركيز على استخدام اللهجات المحلية كرافد ثقافي يعكس تنوع الهوية الوطنية وعمق التراث الشعبي.

وكانت المسابقة قد شهدت منذ انطلاقتها مطلع يوليو الجاري تفاعلًا واسعًا، حيث تلقّت اللجنة المنظمة أكثر من 805 نصوص شعرية من مختلف المحافظات المحررة وبعد عملية فرز دقيقة، تم اعتماد 563 قصيدة مستوفية للشروط، تنافس من خلالها 64 شاعرًا، تأهل منهم 16 شاعرًا فقط لخوض هذه المرحلة.