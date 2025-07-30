عاجل: الريال اليمني يستعيد أكثر من 200 ريال من قيمته والدولار يتراجع إلى ما دون 2665

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يشهد الريال اليمني تحسنًا كبيرًا منذ مساء امس الثلاثاء، في مناطق الحكومة الشرعية، حيث استعاد أكثر من 200 ريال من قيمته في غضون 24 ساعة.
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 30/07/2025
الأسعار في عدن
شراء الدولار 2617
بيع الدولار 2665
شراء السعودي 688
بيع السعودي 700
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30