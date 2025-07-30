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عاجل: الريال اليمني يستعيد أكثر من 200 ريال من قيمته والدولار يتراجع إلى ما دون 2665

الأربعاء 30 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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يشهد الريال اليمني تحسنًا كبيرًا منذ مساء امس الثلاثاء، في مناطق الحكومة الشرعية، حيث استعاد أكثر من 200 ريال من قيمته في غضون 24 ساعة.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 30/07/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار              2617

بيع الدولار                 2665

شراء السعودي             688

بيع السعودي               700

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

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