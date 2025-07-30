الأربعاء 30 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة استراتيجية فارقة، أزاحت شركة "روكيتسان" التركية الستار عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، يحمل اسم "طيفون بلوك 4"، خلال فعاليات معرض "آيدف 2025" للصناعات الدفاعية في إسطنبول، لتعلن أنقرة رسمياً دخولها عصر السرعة الخارقة والردع الفعال.

الصاروخ الجديد، الذي يبلغ طوله 10 أمتار ويزن 7200 كغ، يتميز بسرعة فائقة تمكّنه من تجاوز أنظمة الدفاع التقليدية، ما يجعله سلاحًا نوعيًا في ساحة المعركة الحديثة، رغم عدم الكشف عن مداه التفصيلي.

وقال المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، إن الصاروخ يمثل قفزة نوعية في قدرات تركيا الباليستية، مؤكدًا أنه سيكون "العنصر الأكثر ردعًا" في الحروب المستقبلية، ليس فقط للجيش التركي بل أيضًا لحلفائه من الدول الصديقة.

وفي السياق نفسه، أعلن قائد القوات البرية التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، أن الصاروخ سيدخل الخدمة الرسمية في نهاية العام، مشددًا على أهميته في تعزيز قوة الردع التركية.

كما كشفت الشركة عن أسلحة استراتيجية جديدة، أبرزها: صاروخ "غوك بورا" جو-جو بعيد المدى مزود بمحرك نفاث، بمدى يتجاوز 100 ميل. ذخيرة متسكعة "أرَن" بمدى 100 كم.

صاروخ "أر 300" جو-أرض بمدى يتجاوز 500 كم. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ17 من معرض "آيدف 2025"، الذي يستضيف أكثر من 400 شركة من 44 دولة، ويجمع مسؤولين عسكريين من 33 دولة، في تأكيد على المكانة المتنامية لتركيا في قطاع الصناعات الدفاعية عالميًا.

تركيا تقول للعالم: نحن هنا.. وبسرعة تفوق الصوت!