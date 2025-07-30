النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط الحوثيون يغرقون سفينة جديدة ويحتجزون طاقمها: عشرة بحّارة في قبضة الجماعة ووعيد بمزيد من الهجمات ماسك يكشف عن صفقة مليارية مهولة بين تسلا وسامسونغ بخصوص صفقة الرقائق دراسات علمية جديدة تتوصل لعلاج جديد لمرضى السكري يظهر نتائج واعدة أحدث دراسة علمية تتوصل للتوقيت المثالي للاستحمام لتحسين جودة النوم الكولومبي لويس سواريز ينضم إلى سبورتنج قادماً من ألميريا أوجارتي ينتقد موسم يونايتد ويجدد الثقة بأموريم عمليات نوعية للمقاومة ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة إسرائيل ترتبك بعد وقوف بريطانيا في مواجهتها وتل ابيب تعتبر تحرك لندن مكافأة لحماس حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!
في تصعيد خطير لعملياتهم البحرية، أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، احتجاز 10 من أفراد طاقم سفينة الشحن "إتيرنتي سي" التي أغرقوها في البحر الأحمر خلال شهر يوليو، مؤكدين أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي، ضمن ما أسموه المرحلة الرابعة من استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.
السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا وتُدار من قِبل شركة يونانية، تعد ثاني سفينة يتم إغراقها خلال هذا الشهر على يد الحوثيين، بعد حادثة مماثلة استهدفت سفينة "ماجيك سي"، التابعة أيضًا لشركة يونانية.
وأكدت الحكومة الفلبينية أن تسعة من أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم يحملون الجنسية الفلبينية، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، في حين تتواصل الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين العشرة.
ولفت وزير شؤون العاملين المهاجرين، هانز كاكداك، إلى أن مانيلا تتابع القضية عن كثب لضمان عودتهم الآمنة.
ووفقًا لروايات أمنية بحرية نقلتها "رويترز"، فإن عملية إنقاذ نفذها القطاع الخاص تمكنت من انتشال عشرة ناجين، في حين يُخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا مصرعهم.
ونشرت جماعة الحوثي تسجيلًا مصورًا للبحّارة العشرة المحتجزين، ظهروا فيه وهم يتواصلون مع ذويهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بالحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وأوضحت الجماعة أن السفينة "إتيرنتي سي" كانت متوجهة لتحميل شحنة أسمدة من ميناء إيلات الإسرائيلي، محذّرة في بيانها الأخير من أنها ستستهدف أي سفينة لها صلة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها أو علمها.