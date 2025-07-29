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الكولومبي لويس سواريز ينضم إلى سبورتنج قادماً من ألميريا

الثلاثاء 29 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز
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أعلن سبورتنج المنافس في دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس سواريز قادما من ألميريا الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030، وبشرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (92.73 مليون دولار).

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية، ولكن وسائل إعلام إسبانية قدرت الصفقة بنحو 25 مليون يورو.

وقال النادي في بيان “لويس سواريز أحدث صفقات نادي سبورتنج كلوب دي برتغال. ينضم المهاجم البالغ عمره 27 عاما إلينا قادماً من ألميريا، حيث سجل 31 هدفا ولعب ثماني تمريرات حاسمة في موسم 2024-25”.

وقال سواريز “وصلت إلى أعلى مرحلة في مسيرتي. أريد أن أظهر أنني أمتلك ما يؤهلني للعب هنا

 
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