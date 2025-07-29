أوجارتي ينتقد موسم يونايتد ويجدد الثقة بأموريم

الثلاثاء 29 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال مانويل أوجارتي لاعب وسط مانشستر يونايتد إن إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي في المركز 15 لم يكن جيدا بما يكفي، لكنه أوضح أن لاعبي الفريق لا يزالون يثقون في المدرب روبن أموريم.

وتولى أموريم مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه قادهم إلى سبعة انتصارات فقط في 27 مباراة بالدوري، لينهي الفريق الدوري الممتاز في أسوأ مركز له على الإطلاق.

كما فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما خسروا نهائي الدوري الأوروبي 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

وقال أوجارتي لوسائل إعلام بريطانية “يتعين علينا تحسين الأمور”.

وأضاف الدولي القادم من أوروجواي والذي لعب تحت قيادة أموريم في سبورتنج لشبونة “نحن جميعا متحفزون للغاية، لأننا نثق في المدرب، ونؤمن بما يريده وهذا مهم للغاية.

“العام الماضي أجرينا بعض التغييرات، قمنا بتغيير مدربنا وطريقة لعبنا.

“يجب أن تتحمل مسؤولياتك عندما تلعب مع يونايتد. أحيانا يستغرق الأمر وقتا للتعرف على بعضنا البعض. أنا أعرف الدوري والمنافسين، وهذا أمر مهم”.

وسيخوض يونايتد مباراتين وديتين في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يواجه بورنموث في شيكاجو غدا الأربعاء ثم يلعب مع إيفرتون في أتلانتا يوم الأحد المقبل قبل العودة للبلاد لمواجهة فيورنتينا في استاد أولد ترافورد في التاسع من أغسطس آب المقبل.

ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أرسنال في 17 أغسطس آب