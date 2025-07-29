وكيل وزارة الاوقاف يدشن بمأرب دورة في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرآنية النموذجية

الثلاثاء 29 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشن وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن شيخ، اليوم، ومعه مدير مكتب الاوقاف بمحافظة مأرب الشيخ حسن القبيسي، دورة تدريبية في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرانية النموذجية، ينظمها مكتب الاوقاف بالمحافظة على مدى اربعة ايام.

وتهدف الدورة ،الى اكساب 31 متدرباً ومتدربة من مدراء مراكز تحفيظ القران التابعة لمكتب الاوقاف بالمحافظة، بالمهارات الاساسية في العلوم الادارية، واسس نظرية في علوم الادارة، بما يساهم في رفع كفاءات ادارات المراكز وتحسين المخرجات.

،اكد وكيل الوزارة، ان الادارة قائمة على العلم والمعرفة والمهارة، للوصول الى الكفاءة الادارية وتحقيق الاهداف.. مشيرا الى ان المراكز القرانية تحتاج الى مهارات خاصة يجب ان يزود بها القائمين على ادارة المراكز ورفع كفاءتهم بما يساهم في تحسين مخرجات المراكز والارتقاء بها الى النموذجية.

وحث المتدربين، على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق ما سيتلقونه خلال الدورة من معارف ومهارات في واقعهم العملي للارتقاء بمراكزهم نحو النموذجية وتحسين مخرجاتها.