وكيل وزارة الاوقاف يدشن بمأرب دورة في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرآنية النموذجية تفاصيل مباحثات وزير الداخلية مع السفارة الأمريكية في اليمن بيان للجنة الأمنية بحضرموت حول الإحتجاجات الشعبية الغاضبة بالمحافظة تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة تعانين من تكيسات المبايض إليك العلاج ؟- تناولي هذه البذور للشفاء زلزال دبلوماسي: هولندا تُغلق أبوابها بوجه بن غفير وسموتريتش وتكشف الاسباب الدولار يكتسح الليرة السورية من جديد.. السوق السوداء تشتعل في 29 يوليو 2025! الطفل عاد بطلاً.. ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد 13 عاماً من المجد الهلالي! بريطانيا تفجّر مفاجأة هذا الأسبوع: خطة للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تهز الداخل والخارج صدمة في آسيا!.. تركيا تصدّر الوحش الشبح إلى إندونيسيا في أكبر صفقة مرعبة بتاريخها العسكري
دشن وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن شيخ، اليوم، ومعه مدير مكتب الاوقاف بمحافظة مأرب الشيخ حسن القبيسي، دورة تدريبية في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرانية النموذجية، ينظمها مكتب الاوقاف بالمحافظة على مدى اربعة ايام.
وتهدف الدورة ،الى اكساب 31 متدرباً ومتدربة من مدراء مراكز تحفيظ القران التابعة لمكتب الاوقاف بالمحافظة، بالمهارات الاساسية في العلوم الادارية، واسس نظرية في علوم الادارة، بما يساهم في رفع كفاءات ادارات المراكز وتحسين المخرجات.
،اكد وكيل الوزارة، ان الادارة قائمة على العلم والمعرفة والمهارة، للوصول الى الكفاءة الادارية وتحقيق الاهداف.. مشيرا الى ان المراكز القرانية تحتاج الى مهارات خاصة يجب ان يزود بها القائمين على ادارة المراكز ورفع كفاءتهم بما يساهم في تحسين مخرجات المراكز والارتقاء بها الى النموذجية.
وحث المتدربين، على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق ما سيتلقونه خلال الدورة من معارف ومهارات في واقعهم العملي للارتقاء بمراكزهم نحو النموذجية وتحسين مخرجاتها.