تعانين من تكيسات المبايض إليك العلاج ؟- تناولي هذه البذور للشفاء

الثلاثاء 29 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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تمثل بذور اليقطين أهمية كبيرة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، لاحتوائها على عناصر غذائية تساعد على تحسن حالتهن الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد بذور اليقطين للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وفقًا لموقع "Times of india".

1- الحفاظ على التوازن الهرمونيتشهد أعراض متلازمة تكيس المبايض تحسنًا كبيرًا لدى النساء عند تناول بذور اليقطين بانتظام، لاحتوائها على معدن الزنك، الذي يساهم في الحفاظ على التوزان الهرموني، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز وظيفة المبيض وزيادة الأندروجينات، مما يقلل من حب الشباب والشعر غير المرغوب فيه.

2- تحسين حساسية الإنسولينتتميز بذور اليقطين بمحتواها العالي من معدن المغنيسيوم، الذي يساعد على تقليل مقاومة الإنسولين لدى النساء المصابات بتكيسات المبايض، مما يوفر لهن حماية كبيرة ضد الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

3- مكافحة الالتهاباتتحتوي بذور اليقطين على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة والدهون الصحية، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الالتهاب الشائع بين النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

4- تقوية المناعةتصبح المرأة المصابة بتكيسات المبايض أقل عرضة للعدوى عند تناول بذور اليقطين، لأن فيتامين هـ والزنك المتوفرين بها يساعدان على تقوية الجهاز المناعي.

5- تحسين المزاجتلعب بذور اليقطين دورًا كبيرًا في محاربة التقلبات المزاجية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض، لاحتوائها على حمض التربتوفان، الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين المسئول عن الشعور بالسعادة.

6- التحكم في الوزنيمكن للنساء المصابات بتكيسات المبايض تجنب زيادة الوزن عن طريق تناول بذور اليقطين، لاحتوائها على الألياف الغذائية والبروتينات النباتية، اللتين تساهمان في كبح الشهية.

7- الوقاية من أمراض القلبتوفر بذور اليقطين للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض حماية كبيرة ضد أمراض القلب، نظرًا لمحتواها العالي من أحماض أوميجا 3