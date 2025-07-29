الدولار يكتسح الليرة السورية من جديد.. السوق السوداء تشتعل في 29 يوليو 2025!

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة جديدة مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 29 يوليو 2025، وسط اضطرابات متزايدة في السوق الموازية (السوداء)، بينما واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر الرسمي عند مستويات مرتفعة.
انهيار تدريجي في السوق السوداء: سجلت السوق السوداء في عدة محافظات سورية سعر صرف بلغ 10,300 ليرة للدولار الواحد للبيع، و10,250 ليرة للشراء في دمشق وحلب وإدلب، فيما بلغ السعر في الحسكة أعلى مستوياته عند 10,600 للبيع و10,550 للشراء.
100 دولار = أكثر من مليون ليرة! وفقاً لهذه الأسعار، باتت مئة دولار تعادل 1.03 مليون ليرة سورية، ما يفاقم من الضغوط المعيشية على المواطنين، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
السعر الرسمي... بلا تأثير! في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، بفارق واضح عن سعر السوق السوداء، ما يعمّق الفجوة بين الواقع النقدي والسياسات الرسمية.
أسعار العملات الأخرى: اليورو في السوق السوداء: 11,919 ليرة للشراء، و11,982 ليرة للبيع. الليرة التركية: 250 ليرة للشراء، و254 ليرة للبيع. الوضع النقدي في سوريا يدخل مرحلة أكثر هشاشة، وسط غياب مؤشرات على تدخل فعال يعيد التوازن أو يحدّ من تدهور الليرة.