الطفل عاد بطلاً.. ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد 13 عاماً من المجد الهلالي!

الثلاثاء 29 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في صفقة ألهبت مشاعر الجماهير وأعادت عقارب الزمن إلى الوراء، أعلن نادي القادسية رسميًا تعاقده مع النجم الدولي ياسر الشهراني في صفقة انتقال حر تمتد حتى 2027، ليعود النجم المخضرم إلى بيته الأول بعد رحلة طويلة دامت 13 عاماً مع الهلال، حصد خلالها 20 بطولة محلية وآسيوية.

ويُعد الشهراني، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة السعودية، إذ مثّل ركيزة أساسية في تشكيلة الهلال والمنتخب الوطني، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس العالم وأولمبياد طوكيو.

الصفقة تحمل طابعًا رمزيًا وعاطفيًا، لا سيما أن القادسية هو من صدّر الشهراني للمجد عندما باعه في بداية مسيرته بـ15 مليون ريال، ليعود إليه اليوم مجانًا، في مشهد اعتبرته الجماهير عودة الابن البار.

ويأتي هذا التعاقد في إطار موجة تدعيمات قوية يقودها القادسية استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي بمركز رابع في الدوري، وبلغ نهائي كأس الملك لأول مرة منذ 40 عامًا، كما ضمن مقعده في كأس السوبر السعودي التي ستقام في هونغ كونغ.

الفريق الذي تملكه شركة أرامكو، بات وجهةً مفضلة للنجوم؛ إذ ضم الإيطالي ماتيو ريتيغي في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي، ويجري مفاوضات متقدمة مع الهلال والنصر لضم مزيد من المواهب، كما أنهى عقد المهاجم أوباميانغ تمهيدًا لبناء مشروع كروي طويل الأمد.

وأكدت الإدارة أن الموسم الجديد سينطلق بخطة متكاملة، تشمل الانتقال إلى استاد أرامكو في 2026، وتثبيت الجهاز الفني بقيادة الإسباني غونزاليس، في ظل طموحات ترتكز على صناعة المستقبل دون التفريط في إرث الماضي.

عودة الشهراني لم تكن مجرد صفقة رياضية، بل رسالة بأن القادسية عاد، وبقوة، للعب بين الكبار.