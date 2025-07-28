محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط المصرفي.

وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:

شركة صالح العروي للصرافة

2. منشأة الحبيشي للصرافة

3. منشأة أبو قصي للصرافة

4. منشأة الشغدري للصرافة

5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة

6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)

7. منشأة الحرازي للصرافة

8. منشأة الشقيري للصرافة

9. منشأة خليفة سعيد للصرافة

10. منشأة الأخضر كاش للصرافة

وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.

ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.