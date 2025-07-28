منصة VAR لتدقيق المعلومات الرياضية: ''غير صحيح اعتماد اللاعب اليمني في الدوري العراقي كلاعب محلي''

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال فريق منصة VAR لرصد وتدقيق المعلومات الرياضية أنه تواصل مع الناطق الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، بشأن حقيقة قرار تجديد اعتماد اللاعب اليمني، كلاعب محلي في الدوري العراقي الموسم القادم 2025/2026.

وأكد الموسمي أن اللاعب اليمني تم اعتماده كلاعب محلي في موسم 2022-2023 فقط، وذلك بقرار رسمي من الاتحاد العراقي في ذلك الوقت، وهو ما شجّع بعض الأندية على توقيع عقود طويلة الأجل (سنتين أو ثلاث) مع لاعبين يمنيين على أساس هذا القرار.

وأضاف: ''لاحقًا، لم يتم تجديد القرار أو تعميمه للمواسم التالية، وبالتالي لم يُعتمد اللاعب اليمني كلاعب محلي في العقود الجديدة بعد موسم 2022-2023.''

وأوضح الموسوي أن اللاعبين اليمنيين الذين وُقّعت معهم عقود خلال فترة القرار (2022-2023) ما زالوا يُعاملون كلاعبين محليين حتى انتهاء عقودهم، لأن الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتفظ بنسخ من هذه العقود الموثقة، وملتزم بما تم التوقيع عليه في حينه. لكن هذا لا يعني أن هناك قرارًا جديدًا ساريًا لجميع اللاعبين اليمنيين الجدد.

أما بالنسبة للاعب السوري، فأكد الموسوي أن اللاعب السوري لم يُعتمد سابقاً كلاعب محلي، ولن يتم اعتماده كذلك في الموسم القادم، وبالتالي فإن الحديث عن “إلغاء قرار” بشأنه غير دقيق لأنه لا وجود لمثل هذا القرار أصلاً.

وهذا التوضيح يأتي رداً على ادعاء مفاده إن الكابتن عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، أمر باعتماد اللاعب اليمني فقط كلاعب محلي في الدوري العراقي، الموسم القادم، وإلغاء قرار اعتماد اللاعب السوري كلاعب محلي، ليُعامل كلاعب أجنبي كبقية المحترفين.