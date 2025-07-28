المركز الوطني للأرصاد الجوية يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين في 11 محافظة يمني

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة ستشهدها معظم المحافظات اليمنية يوم غدٍ الثلاثاء، 29 يوليو/تموز، متوقعاً هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة ببعض المناطق.
ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع تساقط أمطار تراوح بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من محافظات: صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، ولحج، مع إمكانية حدوث عواصف رعدية مصاحبة لتلك الأمطار.
كما رجّح المركز هطول أمطار متفرقة، قد يصاحبها الرعد أحياناً، على أجزاء من محافظات: البيضاء، الجوف، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة.
ودعا المركز المواطنين في المناطق الجبلية وسكان الأودية ومجاري السيول إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء أو بعد هطول الأمطار، تحسباً لأي طوارئ أو فيضانات مفاجئة.
وأشار المركز إلى توقعات بهبوب رياح شديدة إلى شديدة جدًا على أرخبيل سقطرى، إضافة إلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ونوّه المركز بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن، خصوصاً في المناطق الساحلية المذكورة، لما تشهده من ظروف بحرية غير مواتية.
أما في المناطق الصحراوية، فتُتوقع أجواء شديدة الحرارة وجافة، مع رياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وجدد المركز تحذيره لسكان المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع التأكيد على أهمية البقاء في أماكن ظليلة وشرب كميات كافية من السوائل لتفادي ضربات الشمس