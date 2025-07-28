ليلى فرنانديز تتخطى رطوبة واشنطن وتفوز بسهولة بلقب التنس الكبير

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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حققت ليلى فرنانديز أكبر انتصار في مسيرتها بتغلبها 6-1 و6-2 على آنا كالينسكايا في نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

بعد تأخير قصير بسبب الأمطار في العاصمة الأمريكية، تغلبت فرنانديز – التي كانت على بعد شوط واحد فقط من الخسارة في الدور قبل النهائي – على الرطوبة الشديدة لتحرز لقبها الأول في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة في أول نهائي تخوضه منذ أكثر من عام واحد.

وتفوقت اللاعبة الكندية مبكرا، إذ كسرت إرسال منافستها بفضل خطأ، قبل أن تكسر إرسالها مرة أخرى برد قوي للإرسال.

وبدا أن اللاعبة الروسية المصنفة 48 عالميا تعاني بدنيا إذ أرسلت فرنانديز بهدوء لحسم المجموعة الافتتاحية في أقل من نصف ساعة.

ولم تستطع كالينسكايا تقديم مستواها المعتاد في المباراة، وخسرت شوط إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، بينما ظلت الأمور تحت سيطرة فرنانديز (22 عاما) التي مضت في طريقها لحسم اللقب.

وتتطلع فرنانديز إلى مواصلة التألق في بطولة كندا المفتوحة في مونتريال، حيث ستواجه الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول.

ويتواصل سعي كالينسكايا للفوز بلقبها الأول في بطولات اتحاد محترفات التنس بعد خسارة جديدة في النهائي