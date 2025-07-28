نائب وزير التربية يناقش أمناء مجمع المتفوقين نتائج القبول للعام الدراسي الجديد بمأرب

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، خلال لقائه بمجلس أمناء مجمع المتفوقين بمحافظة مأرب، نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمجمع للعام الدراسي الجديد 2025_2026م، وكافة القضايا ذات الصلة بعملية الفرز والقبول.

واستعرض الاجتماع معايير المفاضلة بين المتقدمين وآليات التقييم المعتمدة لضمان تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في اختيار الطلاب المقبولين.

وقد بلغ عدد المتقدمين هذا العام 213 طالباً، تنافسوا على 90 مقعداً تم تخصيصها للطلاب المقبولين، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والتفوق العلمي.

وأكد نائب الوزير على أهمية مراعاة الكفاءة والتفوق العلمي في اختيار الطلاب بما ينسجم مع أهداف المجمع الرامية إلى رعاية النخبة من الطلبة وتقديم بيئة تعليمية محفزة تواكب تطلعات التنمية وبناء الكوادر الوطنية

وثمّن نائب الوزير الجهود التي يبذلها مجلس الأمناء وإدارة المجمع في خدمة التعليم ورعاية الطلاب المتفوقين، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى التعليم النوعي في المحافظة.