صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء) نائب وزير التربية يناقش أمناء مجمع المتفوقين نتائج القبول للعام الدراسي الجديد بمأرب اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى للباحث الفريق الركن محسن الداعري من الأكاديمية العسكرية العليا القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للشباب اقتحام ديوان المحافظة بحضرموت ومظاهرات غاضبة في شوارع المكلا (صور) حل الدولتين ينطلق اليوم بزخم كبير وتوقعات بـ10 اعترافات أخرى. سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي احتلال من نوع جديد.. مسيّرات إسرائيلية تحكم الجنوب اللبناني من السماء
ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، خلال لقائه بمجلس أمناء مجمع المتفوقين بمحافظة مأرب، نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمجمع للعام الدراسي الجديد 2025_2026م، وكافة القضايا ذات الصلة بعملية الفرز والقبول.
واستعرض الاجتماع معايير المفاضلة بين المتقدمين وآليات التقييم المعتمدة لضمان تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في اختيار الطلاب المقبولين.
وقد بلغ عدد المتقدمين هذا العام 213 طالباً، تنافسوا على 90 مقعداً تم تخصيصها للطلاب المقبولين، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والتفوق العلمي.
وأكد نائب الوزير على أهمية مراعاة الكفاءة والتفوق العلمي في اختيار الطلاب بما ينسجم مع أهداف المجمع الرامية إلى رعاية النخبة من الطلبة وتقديم بيئة تعليمية محفزة تواكب تطلعات التنمية وبناء الكوادر الوطنية
وثمّن نائب الوزير الجهود التي يبذلها مجلس الأمناء وإدارة المجمع في خدمة التعليم ورعاية الطلاب المتفوقين، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى التعليم النوعي في المحافظة.