الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى للباحث الفريق الركن محسن الداعري من الأكاديمية العسكرية العليا

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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‏نال الباحث الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع اليوم الاثنين درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكرية العليا والاستراتيجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك عن اطروحته الموسومة بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لمواجهة تداعيات الحروب الصامتة على الأمن القومي العربي".

‏وتكونت لجنة المناقشة من كلا من اللواء دكتور محمد الدسوقي رئيساً واللواء اركان حرب دكتور اسامة ابراهيم عضوا والاستاذ دكتور رنا محمد مشرفاً وعضواً.

‏وأشادت لجنة المناقشة بحسن اختيار عنوان الرسالة الذي تناول نمطا جديدا من الحروب المعاصرة والمعقدة ممثلة بالحروب الصامتة، وما قدمته الاستراتيجية من توصيات ومقترحات للمواجهة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتكنولوجية.

‏حضر المناقشة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وسفير اليمن لدى القاهرة خالد بحاح ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية للتدريب اللواء احمد محمود صفي الدين ونائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا والاستراتيجية اللواء طارق هلال وعدد من مستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمحافظين والوزراء السابقين والقادة العسكريين.

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