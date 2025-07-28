القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للشباب

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضعت قرعة بطولة كأس الخليج للشباب بنسختها الأولى، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية (المضيف) وقطر والكويت، وذلك خلال المراسم التي جرت ظهر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مشاركة ممثلي الاتحادات الخليجية والمنتخبات المشاركة.

وتشارك في المسابقة سبعة منتخبات خليجية هي: السعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر واليمن والعراق، إضافة إلى مصر، حيث يحل بديلًا عن الإمارات، الذي أعلن اعتذاره في وقت سابق عن عدم المشاركة.

وتحتضن مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية منافسات البطولة الخليجية التي تقام بنسختها الأولى في فئة الشباب خلال الفترة بين 28 اغسطس وحتى 9 سبتمبر.

وفي مراسم القرعة تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب في ما بينها في دوري مجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد الفائز باللقب.

واسفرت نتائج القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى:

- السعودية

- قطر

- الكويت

- اليمن

المجموعة الثانية:

- عمان

- العراق

- البحرين

- مصر