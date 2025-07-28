اقتحام ديوان المحافظة بحضرموت ومظاهرات غاضبة في شوارع المكلا (صور)

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اقتحم ‏متظاهرون اليوم الإثنين، ديوان عام محافظة حضرموت، على وقع مظاهرات احتجاجية غاضبة، بعد يوم من إعلان السلطات عجزها في تشغيل الكهرباء.

وشهدت شوارع المكلا احتجاجات شعبية غاضبة لليوم الثاني على التوالي، بسبب انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات.

ويوم امس حذّر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، من توقف كامل مرتقب للتيار الكهربائي في مدن الساحل خلال أقل من 24 ساعة، بسبب قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتفادي الانهيار.