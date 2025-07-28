القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للشباب اقتحام ديوان المحافظة بحضرموت ومظاهرات غاضبة في شوارع المكلا (صور) حل الدولتين ينطلق اليوم بزخم كبير وتوقعات بـ10 اعترافات أخرى. سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي احتلال من نوع جديد.. مسيّرات إسرائيلية تحكم الجنوب اللبناني من السماء تركيا تطوي صفحة الكفاح المسلح وتبدأ أولى خطواتها نحو حل جذري للأزمة الكردية أسلحة خفية في طعامنا تحارب الخرف وأمراض القلب الحوثيون يوسّعون دائرة التصعيد: وتهديد صريح باستهداف السفن في البحر الاحمر القربي يفجر مفاجآت مدويةويكشف الكواليس : صالح توقع نهايته على يد الحوثيين.. وهادي ترك صنعاء تسقط دون مقاومة
اقتحم متظاهرون اليوم الإثنين، ديوان عام محافظة حضرموت، على وقع مظاهرات احتجاجية غاضبة، بعد يوم من إعلان السلطات عجزها في تشغيل الكهرباء.
وشهدت شوارع المكلا احتجاجات شعبية غاضبة لليوم الثاني على التوالي، بسبب انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات.
ويوم امس حذّر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، من توقف كامل مرتقب للتيار الكهربائي في مدن الساحل خلال أقل من 24 ساعة، بسبب قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتفادي الانهيار.