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احتلال من نوع جديد.. مسيّرات إسرائيلية تحكم الجنوب اللبناني من السماء

الإثنين 28 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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في تطور لافت، يشهد جنوب لبنان ما يشبه احتلالاً «صامتاً» من قبل إسرائيل، ولكن من دون وجود جنود أو دبابات، بل عبر طائرات مسيّرة تفرض طوقاً أمنياً ورقابة دقيقة على تحركات السكان.

يؤكد سكان البلدات الحدودية أن هذه المسيّرات أصبحت تُملي من يحق له دخول القرى أو البقاء فيها، وتقوم بتصوير الوجوه وتتبع حركة الأفراد، بل وتتسلل إلى المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

ووفق شهادة محلية موثقة، تحدث قائد إحدى المسيّرات مباشرة إلى رجلين مسنين في بلدة حولا كانا يحتسيان النسكافيه، في مشهد يختزل حجم الاختراق.

مصدر أمني لبناني صرّح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن المنطقة الحدودية تحوّلت إلى ما يشبه «منطقة عازلة بالنار»، في ظل استهدافات متكررة من قبل إسرائيل تطال المدنيين ومنازلهم، ما يعزز الشعور العام لدى السكان بأن الجنوب يعيش شكلاً جديداً من الاحتلال، لا يحتاج إلى جنود على الأرض بقدر ما يعتمد على عيون إلكترونية في السماء.

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