توكل كرمان تشيد بمصداقية مدين علي عبدالله وتقول أنه جدير بالاحترام

الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أشادت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان مساء أمس بمصداقية نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خلال شهادته في فلم وثائقي بثته قناة العربية مساء أمس وثق اللحظات الأخيرة لمقتل صالح.

وقالت كرمان على منصة فيسبوك «مدين علي عبدالله صالح قال الحقيقة حول مصرع والده، قتل فارا بعد أن خان الجمهورية وأسقطها على أمل أن يعيده التحالف إلى الحكم .

واختتمت منشورها بإشادة ساخرة بقولها «

أخيرا وجدنا واحد من عائلة عفاش جدير بالاحترام».

وكشف وثائقي بثته قناة العربية مساء امس السبت، عن ''علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني الأسبق الذي قتله الحوثيين في ديسمبر 2017م، إن صالح، قتل في قرية الجحشي، بالقرب من قرية حصن عفاش بسنحان، حيث غادر منزله في الثنية وسط العاصمة صنعاء -وفق شهادة ابنه مدين الذي كان معه- لاعتقاده بتغير موازين المعركة لصالحه اذا انتقل الى مكان آخر، بعد محاصرته ومن معه من قبل الحوثيين داخل منزله لعدة أيام.

وقال مدين نجل صالح في وثائقي(علي عبدالله صالح المعركة الأخيرة) الذي -تابعه محرر مأرب برس- مساء اليوم : '' الزعيم أصيب بطلقتين في ساقه وفي صدره، قبل استشهاده، حيث اشتبك مع الحوثيين مباشرة، بعد إعطاب سيارتنا الوحيدة التي نجت من الكمائن، في قرية الجحشي، ونحن في طريقنا إلى قرية حصن عفاش في سنحان، بينما اعتقلني الحوثيين مع آخرين''.