الأرصاد في اليمن تحذر من التواجد في ممرات السيول واضطرب البحر

الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 332

حذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس.. مقترحاً عليهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر والإكثار من شرب السوائل.

وتوقّع المركز اليوم الأحد، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الغربية والجنوبية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية،، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية، بالإضافة إلى مرتفعات لحج وأبين، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس مغبّر نسبياً وغائم جزئياً، وجاف وحار إلى شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 30 - المكلا 36 / 28 - الحديدة 38 / 31 - سقطرى 34 / 26 - المخا 38 / 30 - الغيضة 32 / 24 - زنجبار 37 / 29 - لحج 38 / 29 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 44 / 26 - مأرب 42 / 27 - عتق 42 / 27 - بيحان 41 / 26 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 18 - تعز 35 / 21 - ذمار 29 / 13 - الضالع 34 / 20 - إب 29 / 17 - البيضاء 33 / 18 .

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في السواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل شبوة معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.