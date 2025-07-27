عدن: ضبط خلية من 7 أفراد مرتبطة بالحوثيين تجند شبان وتنقلهم إلى صنعاء

الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 327

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، ضبط خلية تجسس مكوّنة من سبعة أفراد، على تواصل مباشر مع قيادات حوثية تورطت في تجنيد شبّان ونقلهم إلى صنعاء للمشاركة في دورات طائفية وأمنية مغلقة مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة أن الخلية أرسلت قرابة 20 شخصًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وتعز، بهدف تنفيذ مهام استخباراتية وأعمال تخريب عند عودتهم، تستهدف أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة.

و أكدت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل نشاطهم، وتم إيداعهم الحجز تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية التي رصدت تحركاتهم وأحبطت مخططهم قبل تنفيذه.