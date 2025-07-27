الأرصاد في اليمن تحذر من التواجد في ممرات السيول واضطرب البحر عدن: ضبط خلية من 7 أفراد مرتبطة بالحوثيين تجند شبان وتنقلهم إلى صنعاء عرض ''مُهين'' لم يقبله علي عبدالله صالح قبيل مقتله ولماذا رفض الحوثي تسليم جثته؟ "القارات تجفّ!"... الأقمار الاصطناعية تكشف كارثة مائية تهدّد مليارات البشر الجيش الإسرائيلي يعلّق عملياته في 3 مناطق ب غزة انفصال فعلي".. حميدتي يعلن حكومة ومجلسا رئاسياً من قلب دارفور ويصعّد التحدي للجيش السوداني! 5 أسباب تدفعك لتدليك جسم طفلك بزيت الزيتون في الصيف شاحنات مساعدات بدأت بالتوجه إلى غزة قادمة من مصر سقوط قتلى وجرحى في هجوم فلسطيني كبير استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس كيف وأين قُتل علي عبدالله صالح؟ نجل صالح يكشف عن اللحظة الأخيرة في حياة والده وينفي مقتله داخل منزله وسط صنعاء
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، ضبط خلية تجسس مكوّنة من سبعة أفراد، على تواصل مباشر مع قيادات حوثية تورطت في تجنيد شبّان ونقلهم إلى صنعاء للمشاركة في دورات طائفية وأمنية مغلقة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوزارة أن الخلية أرسلت قرابة 20 شخصًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وتعز، بهدف تنفيذ مهام استخباراتية وأعمال تخريب عند عودتهم، تستهدف أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة.
و أكدت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل نشاطهم، وتم إيداعهم الحجز تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية التي رصدت تحركاتهم وأحبطت مخططهم قبل تنفيذه.