الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة تصعيدية تهدد وحدة السودان وتزيد من تعقيد الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، السبت، تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي برئاسته من مدينة نيالا غرب البلاد، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائباً له ومحمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بإقليم دارفور، الذي تسيطر عليه بشكل واسع قوات الدعم السريع، وسط رفض قاطع من الجيش السوداني الذي تعهد بمواصلة القتال حتى "استعادة السيطرة الكاملة على السودان".

وتضم الحكومة الجديدة 15 عضواً، بينهم حكام أقاليم وممثلون عن تحالفات سياسية وعسكرية، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تمثل إعلانًا فعليًا لتقسيم البلاد، خاصة مع سعي حميدتي وقادته لبناء "سودان جديد" على أساس علماني، كما جاء في اتفاق سابق بينهم.

وكان الطرفان قد شاركا معًا في حكم البلاد بعد سقوط عمر البشير عام 2019، قبل أن ينقلبا على المدنيين في 2021، لتندلع بعدها واحدة من أعنف الحروب في تاريخ السودان الحديث، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط أزمة إنسانية خانقة.

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كل من حميدتي والبرهان، متهمة الطرفين بعرقلة الحل السلمي وإشعال الصراع الأهلي.