"القارات تجفّ!"... الأقمار الاصطناعية تكشف كارثة مائية تهدّد مليارات البشر الجيش الإسرائيلي يعلّق عملياته في 3 مناطق ب غزة انفصال فعلي".. حميدتي يعلن حكومة ومجلسا رئاسياً من قلب دارفور ويصعّد التحدي للجيش السوداني! 5 أسباب تدفعك لتدليك جسم طفلك بزيت الزيتون في الصيف شاحنات مساعدات بدأت بالتوجه إلى غزة قادمة من مصر سقوط قتلى وجرحى في هجوم فلسطيني كبير استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس كيف وأين قُتل علي عبدالله صالح؟ نجل صالح يكشف عن اللحظة الأخيرة في حياة والده وينفي مقتله داخل منزله وسط صنعاء الإدارة الأميركية تجدد تمسكها بحضرموت عبر وفد مدني جديد المجلس الانتقالي يهدد باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على محافظة حضرموت انفجار جديد في أسعار الوقود بسقطرى تحت هيمنة شركة إماراتية محتكرة!
في خطوة تصعيدية تهدد وحدة السودان وتزيد من تعقيد الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، السبت، تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي برئاسته من مدينة نيالا غرب البلاد، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائباً له ومحمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بإقليم دارفور، الذي تسيطر عليه بشكل واسع قوات الدعم السريع، وسط رفض قاطع من الجيش السوداني الذي تعهد بمواصلة القتال حتى "استعادة السيطرة الكاملة على السودان".
وتضم الحكومة الجديدة 15 عضواً، بينهم حكام أقاليم وممثلون عن تحالفات سياسية وعسكرية، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تمثل إعلانًا فعليًا لتقسيم البلاد، خاصة مع سعي حميدتي وقادته لبناء "سودان جديد" على أساس علماني، كما جاء في اتفاق سابق بينهم.
وكان الطرفان قد شاركا معًا في حكم البلاد بعد سقوط عمر البشير عام 2019، قبل أن ينقلبا على المدنيين في 2021، لتندلع بعدها واحدة من أعنف الحروب في تاريخ السودان الحديث، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط أزمة إنسانية خانقة.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كل من حميدتي والبرهان، متهمة الطرفين بعرقلة الحل السلمي وإشعال الصراع الأهلي.