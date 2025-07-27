5 أسباب تدفعك لتدليك جسم طفلك بزيت الزيتون في الصيف

الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تبحث العديد من الأمهات عن الزيوت الطبيعية، التي يمكن أن تستخدم في تدليك جسم الطفل، خاصةِ حديثي الولادة، لتحسين صحتهم والحصول على نتائج فعالة، فماذا عن زيت الزيتون؟

في هذه السطور، يستعرض "الكونسلتو" فوائد تدليك جسم الطفل بزيت الزيتون، وذلك وفقًا لما جاء بموقع "only my

ما هى فوائد تدليك جسم الطفل بزيت الزيتون؟يعد زيت الزيتون مثاليًا للاستخدام في الصيف، إذ لا يُسبب دهنية مفرطة للبشرة، مع ذلك، تختلف كمية الزيت المستخدمة للتدليك باختلاف الفصل، لذلك يمكن استخدم كمية أقل في الصيف للحصول على نتائج فعالة:

الترطيب بشرة الطفل ناعمة جدًا، وللحفاظ عليها، يُفضّل استخدام زيت الزيتون لغناه بخصائص الترطيب، ويحتوي زيت الزيتون على مادة السكوالين المرطبة التي تضمن ترطيب البشرة.

علاج طفح الحفاطات هذه مشكلة شائعة لدى الرضع والأطفال الصغار، إذ يُسبب استخدام الحفاضات لفترات طويلة طفحًا جلديًا؛ لأنه لا يُمكن الاستغناء عن الحفاضات، فهي مريحة جدًا في التعامل مع الأطفال، لذلك يمكن تهدئة طفح الحفاضات باستخدام زيت الزيتون.

علاج قشرة الرأسقشرة الرأس هي حالة جلدية يصبح فيها جلد فروة رأس الطفل جافًا ومتقشرًا، إذا لاحظتِ وجود قشرة في فروة رأس طفلكِ، فإن تدليكها بزيت الزيتون قد يُساعد في حل المشكلة، ويُساعد زيت الزيتون على إزالة القشرة التي تتكون من قشرة الرأس، يمكن تدليك رأس الطفل بزيت الزيتون وتركه لمدة ساعة تقريبًا ثم غسله بشامبو طبي للحصول على نتائج فعالة.

يُعزز زيت الزيتون نمو دماغ الطفل، وتدليك الجسم يُريح الجسم بشكل كبير، إذ يُخفف من توتر العضلات، كما ينعم الأطفال أيضًا بنوم هانئ بعد جلسة التدليك بالزيت، ويُساعد على النوم العميق.تعزيز صحة الشعرفضل فيتامين هـ الغني به، يساعد زيت الزيتون على نمو الشعر وتجديده، لذا إذا كنتِ ترغبون في أن يتمتع طفلك بشعر صحي ولامع، دلكٍ شعره بزيت الزيتون