شاحنات مساعدات بدأت بالتوجه إلى غزة قادمة من مصر

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أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تحمل موادا غذائية وموادا لتأهيل البنية التحتية.
وكانت شاحنات المساعدات المصرية قد ظهرت في مقاطع فيديو وهي تستعد للدخول إلى قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي قام جيش الدفاع الليلة الماضية بإنزال مساعدات إنسانية في إطار الجهود المبذولة لنقلها إلى القطاع".
وأضاف أن "عملية الإنزال الذي تم بتعاون مع منظمات دولية وبقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة تضمنت سبع منصات مساعدات احتوت على الطحين والسكر ومعلبات غذائية