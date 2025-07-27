سقوط قتلى وجرحى في هجوم فلسطيني كبير استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس

الأحد 27 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 230

قالت وسائل إعلام ومنصات عبرية، مساء السبت، إن عددا من الجنود الإسرائيليين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم فلسطيني كبير استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة.

وذكرت المنصات العبرية أن 5 جنود لقوا مصرعهم في ذلك الحدث الصعب. وأشارت إلى أن الجنود المصابين حالتهم خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند "نمر" واحتراقها بالكامل.

وقالت منصات المستوطنين إنه "سبت أسود" على الجنود في غزة ووفق التقارير الإعلامية الصادرة، فقد فرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني. ولم يصدر إلى حد الآن بيان إسرائيلي رسمي بشأن الحدث الأمني في القطاع.

هذا، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء السبت، تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرتي القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما".

وأضافت "بعد ذلك، استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية ثالثة بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأفادت "القسام" بأن عناصرها رصدوا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإجلاء