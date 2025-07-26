كيف وأين قُتل علي عبدالله صالح؟ نجل صالح يكشف عن اللحظة الأخيرة في حياة والده وينفي مقتله داخل منزله وسط صنعاء الإدارة الأميركية تجدد تمسكها بحضرموت عبر وفد مدني جديد المجلس الانتقالي يهدد باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على محافظة حضرموت انفجار جديد في أسعار الوقود بسقطرى تحت هيمنة شركة إماراتية محتكرة! كارثة صحية تهدد أطفال اليمن: نحو 4 آلاف حالة سوء تغذية حاد خلال 5 أشهر فقط! تمثال يمني نادر يعود إلى الواجهة بعد نصف قرن من التهريب.. رحلة أثرية من عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس. تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم تداعيات هزيمة إيران النووية على شبكة أذرعها في المنطقة من العراق إلى اليمن (تحليل)
كشف وثائقي بثته قناة العربية مساء اليوم السبت، عن ''علي عبدالله صالح، المعركة الأخيرة''، الرئيس اليمني الأسبق الذي قتله الحوثيين في ديسمبر 2017م، إن صالح، قتل في قرية الجحشي، بالقرب من قرية حصن عفاش بسنحان، حيث غادر منزله في الثنية وسط العاصمة صنعاء -وفق شهادة ابنه مدين الذي كان معه- لاعتقاده بتغير موازين المعركة لصالحه اذا انتقل الى مكان آخر، بعد محاصرته ومن معه من قبل الحوثيين داخل منزله لعدة أيام.
وقال مدين نجل صالح في الوثائقي الذي -تابعه محرر مأرب برس- مساء اليوم : '' الزعيم أصيب بطلقتين في ساقه وفي صدره، قبل استشهاده، حيث اشتبك مع الحوثيين مباشرة، بعد إعطاب سيارتنا الوحيدة التي نجت من الكمائن، في قرية الجحشي، ونحن في طريقنا إلى قرية حصن عفاش في #سنحان، وهناك أيضًا، قتل الحوثيين، الأمين العام عارف الزوكا الذي حاول الوصول الى قرية الحصن، بينما اعتقلني الحوثيين مع آخرين''.
رواية مدين نجل علي عبدالله صالح، هذه هي الأولى التي تنفي مقتل والده داخل منزله بحي الثنية وسط صنعاء، كما ظل يُشاع منذ 2017م.
وقال مدين الذي رافق صالح ومعه شقيقه صلاح، إن والده خرج من بيته بالثنية، بثلاثة مواكب للتمويه، تعرضت جميعها لكمائن الحوثيين على طول الطريق.
وقُتل صالح أثناء محاولته الوصول إلى قريته (حصن عفاش) في سنحان، حيث وقعوا في كمين كبير للحوثيين، في قرية الجحشي الواقعة على الطريق، وفق نجله مدين.