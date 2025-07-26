الإدارة الأميركية تجدد تمسكها بحضرموت عبر وفد مدني جديد

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم، عبر الاتصال المرئي مع الفريق المدني الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، جوانب تعزيز جهود التنمية والاستقرار في المحافظة، إلى جانب توديع الفريق السابق وتقديم الشكر لمساندته في دعم جهود الخدمات والأمن والتنمية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عمل الفريق المدني الأمريكي السابق، والذي قدم دعمًا ومساعدات قيمة في عدة مجالات حيوية، أبرزها قطاعي التربية والتعليم والصحة، وشمل هذا الدعم مبادرات مهمة مثل توفير سيارات إسعاف ستصل قريبًا للمحافظة، مما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وفق مكتب إعلام المحافظة.

وفي سياق تعزيز الاحتياجات الملحة للمحافظة، تم مناقشة جوانب الاحتياج في القطاعات الحيوية، وطرح المحافظ بن ماضي على الفريق الأمريكي الجديد ضرورة توفير أربع سيارات إطفاء كبيرة ومجهزة، بواقع سيارتين لمديريات الوادي، وسيارتين لمديريات الساحل، وذلك بهدف تعزيز قدرات الدفاع المدني والاستجابة للطوارئ في حضرموت.

وأشاد محافظ حضرموت بدعم الولايات المتحدة الأمريكية المستمر للشرعية والسلام في اليمن، وتدخلاتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في استقرار حضرموت وتنمية قدراتها الذاتية في مختلف القطاعات