انفجار جديد في أسعار الوقود بسقطرى تحت هيمنة شركة إماراتية محتكرة!

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رفعت شركة "المثلث الشرقي" الإماراتية، المحتكرة لسوق المشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى، أسعار الوقود مجدداً، اليوم السبت، في موجة ارتفاع هي الثانية خلال أقل من أسبوع.
وأفادت مصادر محلية أن الشركة رفعت سعر صفيحة البترول والديزل سعة 20 لتراً إلى 54 ألف ريال، بعد أن كانت تباع بـ52 ألف ريال.
كما شمل الارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة، حيث وصلت إلى 68 ألف ريال بدلاً من 64 ألفاً، بينما صعد سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 34 ألف ريال.
وتأتي هذه الزيادة وسط تذمّر شعبي متصاعد من سياسات الاحتكار وغياب الرقابة الحكومية، في ظل تفاقم الأعباء المعيشية على سكان الأرخبيل.