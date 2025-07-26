كارثة صحية تهدد أطفال اليمن: نحو 4 آلاف حالة سوء تغذية حاد خلال 5 أشهر فقط!

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن تزايد مقلق في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن، حيث تم تسجيل ما يقارب 4 آلاف حالة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، في ثلاث محافظات فقط.

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن فرقها الطبية عالجت 3,767 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM) وسوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) المصحوب بمضاعفات صحية خطيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الحالات سُجلت في محافظة الحديدة بـ2,117 حالة، تلتها محافظة حجة بـ1,169 حالة، ثم تعز بـ454 حالة، مؤكدة أن الأرقام تنذر بتدهور مستمر في الوضع الصحي للأطفال، في ظل استمرار النزاع وضعف الاستجابة الإنسانية.

ودعت "أطباء بلا حدود" الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة الصحية والحد من تفاقمها.