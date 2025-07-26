الإدارة الأميركية تجدد تمسكها بحضرموت عبر وفد مدني جديد المجلس الانتقالي يهدد باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على محافظة حضرموت انفجار جديد في أسعار الوقود بسقطرى تحت هيمنة شركة إماراتية محتكرة! كارثة صحية تهدد أطفال اليمن: نحو 4 آلاف حالة سوء تغذية حاد خلال 5 أشهر فقط! تمثال يمني نادر يعود إلى الواجهة بعد نصف قرن من التهريب.. رحلة أثرية من عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس. تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم تداعيات هزيمة إيران النووية على شبكة أذرعها في المنطقة من العراق إلى اليمن (تحليل) الحوثيون يمنعون دخول صهاريج المياه إلى مدينة تعز وناشطون يصفون الخطوة بـ"جريمة إنسانية"
كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن تزايد مقلق في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن، حيث تم تسجيل ما يقارب 4 آلاف حالة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، في ثلاث محافظات فقط.
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن فرقها الطبية عالجت 3,767 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM) وسوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) المصحوب بمضاعفات صحية خطيرة.
وأشارت المنظمة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الحالات سُجلت في محافظة الحديدة بـ2,117 حالة، تلتها محافظة حجة بـ1,169 حالة، ثم تعز بـ454 حالة، مؤكدة أن الأرقام تنذر بتدهور مستمر في الوضع الصحي للأطفال، في ظل استمرار النزاع وضعف الاستجابة الإنسانية.
ودعت "أطباء بلا حدود" الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة الصحية والحد من تفاقمها.