تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 26/07/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار 2872

بيع الدولار 2885

شراء السعودي 755

بيع السعودي 758

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30