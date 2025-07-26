تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم

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تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 26/07/2025
الأسعار في عدن
شراء الدولار 2872
بيع الدولار 2885
شراء السعودي 755
بيع السعودي 758
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30