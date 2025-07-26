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تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 26/07/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار              2872

بيع الدولار                 2885

شراء السعودي             755

بيع السعودي                758

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي            140.30

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