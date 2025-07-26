تداعيات هزيمة إيران النووية على شبكة أذرعها في المنطقة من العراق إلى اليمن (تحليل) الحوثيون يمنعون دخول صهاريج المياه إلى مدينة تعز وناشطون يصفون الخطوة بـ"جريمة إنسانية" قتلى وجرحى في هجوم مسلح شرق إيران طقس اليوم في عموم محافظات اليمن قيادي في حماس يرد على تصريحات ترامب الأخيرة ضد الحركة 50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية صفقة تسليح ضخمة تثير القلق في تل أبيب.. تركيا تتجه لاقتناء 40 طائرة أعنف هجوم منذ سنوات على الحدود اليمنية السعودية..و مقتل 10 جنود والجيش يعلن عملية واسعة شرق البلاد البنك المركزي يوقف تراخيص خمس شركات صرافة مخالفة في اليمن تمكين الشباب في عدن: اختتام دورتين تدريبيتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي
أقدمت مليشيا الحوثي على احتجاز صهاريج نقل المياه (الوايتات) القادمة من منطقة الحوبان، ومنعت دخولها إلى مدينة تعز، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من الأهالي والناشطين، دون تقديم أي مبررات رسمية من قبل المليشيا.
ودعا ناشطون وحقوقيون المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة المحاصرة.
وأكدوا أن منع إمدادات المياه يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.