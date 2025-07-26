السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص

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أقدمت مليشيا الحوثي على احتجاز صهاريج نقل المياه (الوايتات) القادمة من منطقة الحوبان، ومنعت دخولها إلى مدينة تعز، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من الأهالي والناشطين، دون تقديم أي مبررات رسمية من قبل المليشيا.

ودعا ناشطون وحقوقيون المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة المحاصرة.

وأكدوا أن منع إمدادات المياه يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.