قتلى وجرحى في هجوم مسلح شرق إيران

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قًتل 6 أشخاص وأُصيب 20 آخرون جراء هجوم مسلح على محكمة في مدينة زاهدان بإقليم بلوشستان جنوب شرق إيران، حسب بيان للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مسلحين من جماعة "جيش العدل" المنتمية للبلوش هاجموا محكمة في إقليم سستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. بينما أشارت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إلى أن انتحاريا "ربما شارك في الهجوم الذي وقع في زاهدان عاصمة الإقليم".

وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات وإطلاق نار سُمع في محيط مبنى المحكمة، مشيرة إلى أن جماعة جيش العدل أعلنت -في بيان لها- مسؤوليتها عن الهجوم.

وحسب مراسل وكالة مهر، فقد هاجم صباح اليوم عدد من المسلحين محكمة إقليم سيستان وبلوشستان في شارع آزادي بزاهدان. مضيفا "دخل المهاجمون المبنى وفتحوا النار، لكن تفاصيل الأضرار لا تزال غير معروفة".

وقد تبنت جماعة "جيش الزمان" المسؤولية عن هذا الهجوم، حسب وكالة مهر.

ويحاذي إقليم سيستان بلوشستان الحدود مع باكستان وأفغانستان، وكثيرا ما يشهد الإقليم اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

وتتهم الحكومة الإيرانية بعض الجماعات المسلحة بأنها على صلات بقوى أجنبية وبالضلوع في عمليات تهريب عبر الحدود والتمرد.