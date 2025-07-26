طقس اليوم في عموم محافظات اليمن

السبت 26 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن الضباب وهطول الرذاذ على شرق محافظة المهرة وأمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، وقوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً حتى محافظات تعز، لحج والضالع، وتمتد شرقاً حتى محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 28 - المكلا 34 / 27 - الحديدة 37 / 30 - سقطرى 33 / 25 - المخا 38 / 31 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 37 / 28 - لحج 39 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 44 / 26 - مأرب 43 / 26 - عتق 41 / 25 - بيحان 42 / 24 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 17 - تعز 35 / 21 - ذمار 29 / 12 - الضالع 34 / 20 - إب 30 / 16 - البيضاء 33 / 19 .

وجدد المركز، تحذيره المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان ومن العواصف الرعدية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها، وكذا جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، استمرار حالة البحر في سواحل أبين وعدن والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل شبوة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

كما جدد المركز، تحذير ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا للأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من اضطراب البحر والتيارات الساحبة.