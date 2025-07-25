البنك المركزي يوقف تراخيص خمس شركات صرافة مخالفة في اليمن

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أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم، قراراً يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة المخالفة، وذلك بناءً على تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار خمس منشآت صرافية، وهي: العريش إكسبرس للصرافة، الجرمي للصرافة، بن منيف للصرافة، عدي للصرافة، والمدائن للصرافة، وذلك نتيجة لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المتواصلة لتنظيم القطاع المالي، وتعزيز الاستقرار النقدي، ومنع الممارسات غير القانونية في سوق الصرافة.
وشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت المالية بالضوابط والتشريعات المعمول بها، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات مستقبلية.