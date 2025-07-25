تمكين الشباب في عدن: اختتام دورتين تدريبيتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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اختتمت، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي والإداري، نظّمتهما وزارة الشباب والرياضة ومنظمة شباب بلا حدود للتنمية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

واستمرت الدورتان على مدى 18 يومًا بمشاركة 50 شابًا وشابة، حيث ركزت البرامج التدريبية على تنمية المهارات الحياتية والإدارية والوظيفية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، خلال الحفل الختامي، بمستوى التعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة والصندوق الأممي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز قدراتهم بما يتيح لهم الإسهام الإيجابي في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الوطن.