البنك المركزي يوقف تراخيص خمس شركات صرافة مخالفة في اليمن تمكين الشباب في عدن: اختتام دورتين تدريبيتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي مركز الملك سلمان يطلق برنامجاً لتمكين المزارعين في سقطرى ضمن مشروع الزراعة المستدامة في اليمن بناء قدرات إحصائية لتعزيز التخطيط السكاني في عدن بدعم أممي مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بمحافظة صعدة فجر اليوم وتتعرض لإنتكاسة خلال هجومها على محور علب محاولة اغتيال فاشلة لقائد اللواء الأول في حضرموت.. واستشهاد أحد مرافقيه مركز اللغة المهرية بجامعة المهرة ينظم حلقة نقاش عن أهمية الحفاظ على المخطوطات والوثائق المهرية اليمن ترحب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة شجاعة نحو العدالة والشرعية الدولية كيف خسر الغرب معركة النفوذ في البحر الأحمر قبل أن تبدأ؟ تعرف على ابرز الحسابات الخاطئة لماذا تغير موقف إسرائيل وأمريكا من رد حماس .. خلال ساعات؟ .. تغيرات مفاجئة
اختتمت، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي والإداري، نظّمتهما وزارة الشباب والرياضة ومنظمة شباب بلا حدود للتنمية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
واستمرت الدورتان على مدى 18 يومًا بمشاركة 50 شابًا وشابة، حيث ركزت البرامج التدريبية على تنمية المهارات الحياتية والإدارية والوظيفية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
وأشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، خلال الحفل الختامي، بمستوى التعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة والصندوق الأممي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز قدراتهم بما يتيح لهم الإسهام الإيجابي في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الوطن.