مركز الملك سلمان يطلق برنامجاً لتمكين المزارعين في سقطرى ضمن مشروع الزراعة المستدامة في اليمن

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التدريبي لرفع قدرات المزارعين في محافظة سقطرى، وذلك في إطار مشروع "الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز الصمود في اليمن"، الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال حزمة من التدخلات تشمل تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين، وتوزيع المدخلات الزراعية، وتأهيل الأصول الإنتاجية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية المستدامة في اليمن، ومساندة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.