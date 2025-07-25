البنك المركزي يوقف تراخيص خمس شركات صرافة مخالفة في اليمن تمكين الشباب في عدن: اختتام دورتين تدريبيتين في ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي مركز الملك سلمان يطلق برنامجاً لتمكين المزارعين في سقطرى ضمن مشروع الزراعة المستدامة في اليمن بناء قدرات إحصائية لتعزيز التخطيط السكاني في عدن بدعم أممي مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بمحافظة صعدة فجر اليوم وتتعرض لإنتكاسة خلال هجومها على محور علب محاولة اغتيال فاشلة لقائد اللواء الأول في حضرموت.. واستشهاد أحد مرافقيه مركز اللغة المهرية بجامعة المهرة ينظم حلقة نقاش عن أهمية الحفاظ على المخطوطات والوثائق المهرية اليمن ترحب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة شجاعة نحو العدالة والشرعية الدولية كيف خسر الغرب معركة النفوذ في البحر الأحمر قبل أن تبدأ؟ تعرف على ابرز الحسابات الخاطئة لماذا تغير موقف إسرائيل وأمريكا من رد حماس .. خلال ساعات؟ .. تغيرات مفاجئة
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التدريبي لرفع قدرات المزارعين في محافظة سقطرى، وذلك في إطار مشروع "الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز الصمود في اليمن"، الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال حزمة من التدخلات تشمل تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين، وتوزيع المدخلات الزراعية، وتأهيل الأصول الإنتاجية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية المستدامة في اليمن، ومساندة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.