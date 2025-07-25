بناء قدرات إحصائية لتعزيز التخطيط السكاني في عدن بدعم أممي

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 279

اختتم مركز التدريب الإحصائي بالجهاز المركزي للإحصاء، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة في "التوقعات السكانية"، نظّمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ضمن برنامج تطوير المهارات الوطنية في الإحصاءات السكانية والاجتماعية.

وشارك في الدورة 14 موظفاً وموظفة من الكوادر الإحصائية، تلقوا خلال خمسة أيام تدريباً مكثفاً شمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إعداد التوقعات السكانية، والمفاهيم الديموغرافية الأساسية، إلى جانب آليات تحليل البيانات واستخدامها في التخطيط التنموي المستند إلى الأدلة.

وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات محورية أبرزها النمو السكاني، والتحولات الديموغرافية، وبناء النماذج السكانية وتحليل الاتجاهات المستقبلية، بما يسهم في دعم مشاريع الإحصاء الوطنية وتعزيز كفاءة أدوات التخطيط في اليمن.