بناء قدرات إحصائية لتعزيز التخطيط السكاني في عدن بدعم أممي

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اختتم مركز التدريب الإحصائي بالجهاز المركزي للإحصاء، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة في "التوقعات السكانية"، نظّمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ضمن برنامج تطوير المهارات الوطنية في الإحصاءات السكانية والاجتماعية.
وشارك في الدورة 14 موظفاً وموظفة من الكوادر الإحصائية، تلقوا خلال خمسة أيام تدريباً مكثفاً شمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إعداد التوقعات السكانية، والمفاهيم الديموغرافية الأساسية، إلى جانب آليات تحليل البيانات واستخدامها في التخطيط التنموي المستند إلى الأدلة.
وتضمن البرنامج التدريبي موضوعات محورية أبرزها النمو السكاني، والتحولات الديموغرافية، وبناء النماذج السكانية وتحليل الاتجاهات المستقبلية، بما يسهم في دعم مشاريع الإحصاء الوطنية وتعزيز كفاءة أدوات التخطيط في اليمن.