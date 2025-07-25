مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بمحافظة صعدة فجر اليوم وتتعرض لإنتكاسة خلال هجومها على محور علب

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد قائد محور علب وقائد اللواء 63 مشاة اللواء ياسر مجلي، أن قوات الجيش في المحور أفشلت، فجر اليوم، هجومًا واسعًا شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة علب شمالي محافظة صعدة.

وأوضح اللواء مجلي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش رصدت من خلال وحدات الاستطلاع تحركات للمليشيا الحوثية الإرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجوم مباغت على مواقع قواتنا، وتمكنا بفضل الله ويقظة أبطال الجيش من التصدي للهجوم، وتنفيذ هجوم معاكس ألحق بالمليشيا الإرهابية خسائر كبيرة وأجبرها على الفرار.

وأضاف أن المعركة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، ولا تزال جثث قتلاه متناثرة في وديان وشعاب المنطقة التي جرت فيها المواجهة، إضافة إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية تابعة للمليشيا.

وإلى ذلك، قال اللواء مجلي إن المواجهات أسفرت أيضًا عن استشهاد 10 من أبطال الجيش وهم يؤدون واجبهم الوطني بشرفٍ وبسالة، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستكون شعلة النور التي تضيء لنا طريق النصر واستعادة الدولة.

واختتم اللواء مجلي، تصريحه بالتأكيد على أن "محور علب سيظل مقبرة للمليشيا الحوثي، مؤكدًا أن أبطال الجيش الوطني في أتم الجاهزية للتصدي لأي محاولة تسلل أو هجوم عدائي، مهما كانت التضحيات".