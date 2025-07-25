محاولة اغتيال فاشلة لقائد اللواء الأول في حضرموت.. واستشهاد أحد مرافقيه

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -خاص

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أعلنت قيادة قوات حماية حضرموت عن نجاته قائد اللواء الأول، العميد الركن الجويد سالمين بارشيد، من محاولة اغتيال غادرة استهدفته ظهر اليوم الجمعة، الموافق 25 يوليو 2025م، أثناء خروجه من صلاة الجمعة في مجمع العليب بمحافظة حضرموت.

وأفاد مصدر مسؤول أن الجناة أطلقوا وابلاً من الرصاص على موكب قائد اللواء، ما أسفر عن استشهاد أحد مرافقيه في الحادثة.

وعلى الفور، باشرت قوات اللواء الأول بالانتشار وتطويق المنطقة، حيث نفذت عملية ملاحقة استمرت لساعات، أسفرت عن إلقاء القبض على المنفذ، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية غيل بن يمين لاستكمال التحقيقات.

وأعربت قيادة اللواء عن حزنها العميق لاستشهاد أحد أفرادها، مجددة التأكيد على استمرار جهودها في حفظ الأمن والاستقرار، ومثمنة سلامة العميد بارشيد.