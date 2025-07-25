مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بمحافظة صعدة فجر اليوم وتتعرض لإنتكاسة خلال هجومها على محور علب محاولة اغتيال فاشلة لقائد اللواء الأول في حضرموت.. واستشهاد أحد مرافقيه مركز اللغة المهرية بجامعة المهرة ينظم حلقة نقاش عن أهمية الحفاظ على المخطوطات والوثائق المهرية اليمن ترحب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة شجاعة نحو العدالة والشرعية الدولية كيف خسر الغرب معركة النفوذ في البحر الأحمر قبل أن تبدأ؟ تعرف على ابرز الحسابات الخاطئة لماذا تغير موقف إسرائيل وأمريكا من رد حماس .. خلال ساعات؟ .. تغيرات مفاجئة المجلس العربي: سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق غزةتحولت الى إبادة جماعية صامتة الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة صاروخ صيني فرط صوتي يقلب موازين الردع الجوي ويهدد الهيمنة الأميركية مصدر عسكري يدعو جميع المواطنين لتجنب السير في الطرق الصحراوية ومناطق العمليات بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت
أعلنت قيادة قوات حماية حضرموت عن نجاته قائد اللواء الأول، العميد الركن الجويد سالمين بارشيد، من محاولة اغتيال غادرة استهدفته ظهر اليوم الجمعة، الموافق 25 يوليو 2025م، أثناء خروجه من صلاة الجمعة في مجمع العليب بمحافظة حضرموت.
وأفاد مصدر مسؤول أن الجناة أطلقوا وابلاً من الرصاص على موكب قائد اللواء، ما أسفر عن استشهاد أحد مرافقيه في الحادثة.
وعلى الفور، باشرت قوات اللواء الأول بالانتشار وتطويق المنطقة، حيث نفذت عملية ملاحقة استمرت لساعات، أسفرت عن إلقاء القبض على المنفذ، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية غيل بن يمين لاستكمال التحقيقات.
وأعربت قيادة اللواء عن حزنها العميق لاستشهاد أحد أفرادها، مجددة التأكيد على استمرار جهودها في حفظ الأمن والاستقرار، ومثمنة سلامة العميد بارشيد.