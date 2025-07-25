اليمن ترحب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة شجاعة نحو العدالة والشرعية الدولية

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -خاص

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رحّبت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، واصفة الخطوة بأنها "مبادرة شجاعة تعبّر عن موقف مبدئي وواضح تجاه تحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني".

وأشادت الجمهورية اليمنية بالموقف الفرنسي، معتبرة أنه يعكس التزاماً صادقاً بدعم الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مواقف مسؤولة تعيد التأكيد على حل الدولتين كخيار واقعي وعادل.

وأكد البيان أن الخطوة الفرنسية تعبّر عن تنامٍ في الوعي الدولي بحجم الظلم الممتد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ عقود، وتشكل دفعة قوية لكسر الجمود السياسي وإحياء الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدت اليمن موقفها الثابت والداعم لكافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

كما دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى البناء على هذه المبادرة التاريخية، والعمل على دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.