صاروخ صيني فرط صوتي يقلب موازين الردع الجوي ويهدد الهيمنة الأميركية

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في سباق التسلح الجوي، كشفت تقارير عسكرية عن تطوير الصين لصاروخ جو-جو فرط صوتي جديد يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، وهو ما يمثل قفزة نوعية في قدرات بكين الدفاعية والهجومية، متجاوزًا بأشواط الصواريخ الغربية الأكثر تطورًا مثل صاروخ Meteor الأوروبي.

ويعد هذا الصاروخ، الذي يفوق بمرتين مدى الصواريخ الأميركية الحالية، نقطة تحول في ميزان القوى الجوية، إذ يتيح للطائرات الصينية ضرب أهداف بعيدة مثل قواعد عسكرية في تايوان واليابان دون الحاجة إلى مغادرة المجال الجوي الصيني، مما يشكل تحدياً مباشراً لتفوق الطائرات الأميركية المتقدمة مثل F-22 وF-35 والقاذفة الشبحية B-21.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يساهم في إعادة رسم معالم الردع الجوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويمنح بكين ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة واشنطن وحلفائها في المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين القوتين العظميين.