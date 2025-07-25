صاروخ صيني فرط صوتي يقلب موازين الردع الجوي ويهدد الهيمنة الأميركية مصدر عسكري يدعو جميع المواطنين لتجنب السير في الطرق الصحراوية ومناطق العمليات بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي مسؤول بالحديدة يدعو أونمها الأممية لتحرك عاجل لوقف تجاوزات مليشيا الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية أرباح فلكية تجنيها «غوغل» خلال 3 أشهر تجاوزت التوقعات في الربع الثاني إيران تكشف عن شروطها لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا انتشار فيروس شيكونغونيا المخيف ومنظمة الصحة العالمية تبدي قلقها منصة إكس ترفض التعاون مع تحقيق فرنسي تصفه بأنه مدفوع سياسياً المدافع رومانو موسوليني يطالب بالاهتمام بأدائه أكثر من اسم عائلته
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في سباق التسلح الجوي، كشفت تقارير عسكرية عن تطوير الصين لصاروخ جو-جو فرط صوتي جديد يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، وهو ما يمثل قفزة نوعية في قدرات بكين الدفاعية والهجومية، متجاوزًا بأشواط الصواريخ الغربية الأكثر تطورًا مثل صاروخ Meteor الأوروبي.
ويعد هذا الصاروخ، الذي يفوق بمرتين مدى الصواريخ الأميركية الحالية، نقطة تحول في ميزان القوى الجوية، إذ يتيح للطائرات الصينية ضرب أهداف بعيدة مثل قواعد عسكرية في تايوان واليابان دون الحاجة إلى مغادرة المجال الجوي الصيني، مما يشكل تحدياً مباشراً لتفوق الطائرات الأميركية المتقدمة مثل F-22 وF-35 والقاذفة الشبحية B-21.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يساهم في إعادة رسم معالم الردع الجوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويمنح بكين ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة واشنطن وحلفائها في المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين القوتين العظميين.