صاروخ صيني فرط صوتي يقلب موازين الردع الجوي ويهدد الهيمنة الأميركية مصدر عسكري يدعو جميع المواطنين لتجنب السير في الطرق الصحراوية ومناطق العمليات بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي مسؤول بالحديدة يدعو أونمها الأممية لتحرك عاجل لوقف تجاوزات مليشيا الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية أرباح فلكية تجنيها «غوغل» خلال 3 أشهر تجاوزت التوقعات في الربع الثاني إيران تكشف عن شروطها لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا انتشار فيروس شيكونغونيا المخيف ومنظمة الصحة العالمية تبدي قلقها منصة إكس ترفض التعاون مع تحقيق فرنسي تصفه بأنه مدفوع سياسياً المدافع رومانو موسوليني يطالب بالاهتمام بأدائه أكثر من اسم عائلته
أهاب مصدر عسكري بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، اليوم الجمعة، بجميع المواطنين بتجنب استخدام الطرق الصحراوية بين محافظتي الجوف ومأرب وحضرموت، وذلك حرصاً على سلامتهم، كونها منطقة عمليات عسكرية.
وأوضح المصدر بأن تلك المناطق الصحراوية مناطق عمليات عسكرية لقوات الجيش والأمن التي تقوم بمهام محاربة الإرهاب والتهريب والتخريب.
وجدد المصدر دعوة جميع المواطنين والمسافرين بإلتزام السير عبر الطرق الرسمية وتجنب المرور في الخطوط الفرعية التي قد تعرضهم للخطر أو المُسائلة القانونية.