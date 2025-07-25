مصدر عسكري يدعو جميع المواطنين لتجنب السير في الطرق الصحراوية ومناطق العمليات بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت

الجمعة 25 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أهاب مصدر عسكري بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، اليوم الجمعة، بجميع المواطنين بتجنب استخدام الطرق الصحراوية بين محافظتي الجوف ومأرب وحضرموت، وذلك حرصاً على سلامتهم، كونها منطقة عمليات عسكرية.

وأوضح المصدر بأن تلك المناطق الصحراوية مناطق عمليات عسكرية لقوات الجيش والأمن التي تقوم بمهام محاربة الإرهاب والتهريب والتخريب.

وجدد المصدر دعوة جميع المواطنين والمسافرين بإلتزام السير عبر الطرق الرسمية وتجنب المرور في الخطوط الفرعية التي قد تعرضهم للخطر أو المُسائلة القانونية.