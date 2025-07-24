مسؤول بالحديدة يدعو أونمها الأممية لتحرك عاجل لوقف تجاوزات مليشيا الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية أرباح فلكية تجنيها «غوغل» خلال 3 أشهر تجاوزت التوقعات في الربع الثاني إيران تكشف عن شروطها لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا السعودية تعلن استثمار مبالغ مليارية كبيرة في سوريا انتشار فيروس شيكونغونيا المخيف ومنظمة الصحة العالمية تبدي قلقها منصة إكس ترفض التعاون مع تحقيق فرنسي تصفه بأنه مدفوع سياسياً المدافع رومانو موسوليني يطالب بالاهتمام بأدائه أكثر من اسم عائلته مارك بريس ينفي استقالته من تدريب الكاميرون اجهزة تجسس إسرائيلية متخصصة في سحب خصوصيات المواطنين كانت في طريقها للحوثيين تقع في قبضة المقاومة الوطنية .. واحدث صواريخ ايران تفشل في الوصول لموانئ الحوثي.. تفاصيل جديدة .. عاجل دلالات التهدئة ومؤشرات الحرب .. ماذا يعني تجديد ولاية بعثة أونمها في الحديدة.. وماهي خيارات المجتمع الدولي في هذه المرحلة؟
دعا مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والقيام بمسؤولياتها دون تهاون أو تساهل، للحد من تجاوزات مليشيا الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية الخاضعة لسيطرتها.
وشدد الأهدل، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، على ضرورة تنفيذ تفتيش شامل لجميع السفن والزوارق الواصلة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وفتح الحاويات بشكل منفصل، ومنع دخول أي شحنة لا تستوفي الوثائق القانونية والرسمية.
كما طالب البعثة الأممية بممارسة رقابة مباشرة على مراكز الإنزال السمكي شمال وجنوب الحديدة، وعلى وجه الخصوص تلك التي عطلتها المليشيات ومنعت الصيادين من استخدامها، في انتهاك صارخ لحقوقهم ومصدر رزقهم، وتحويلها إلى منافذ للتهريب.
وأشار الأهدل إلى تقارير تفيد بإجبار عدد من الصيادين على تأجير قواربهم لعناصر حوثية، أو دفعهم للإبحار في مناطق خطرة قرب السفن في المياه الإقليمية، لاستخدامهم كأدوات في أنشطة عدائية، ما يعرض حياتهم للخطر.
واختتم الأهدل بالتأكيد أن استمرار صمت البعثة حيال هذه الانتهاكات يُعد تواطؤاً واضحاً، ويقوض ثقة الشارع المحلي في دورها المفترض كضامن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم