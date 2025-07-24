إيران تكشف عن شروطها لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا

الخميس 24 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول.

وأضاف غريب آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وبناء واشنطن الثقة مع طهران وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران